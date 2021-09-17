ПГК Вагнера может вытеснить военную миссию ЕС из Мали

Детали

Правительство Мали немедленно отреагировало на сообщение о соглашении с ЧВК Вагнер: правительство хочет расширить свои отношения для обеспечения безопасности страны — по сообщениям СМИ, с ЧВК еще ничего не подписано.

В случае подписания соглашения, ЧВК Вагнер будет получать около шести миллиардов франков КФА (10,8 миллиона долларов) в месяц за свои услуги. Европейский источник, который отслеживает Западную Африку, и источники по вопросам безопасности в регионе сообщили Reuters, что может быть привлечено не менее 1 000 наемников.

В Мали размещены не только несколько тысяч французских солдат, но и тысяча военнослужащих Бундесвера для борьбы с исламистскими экстремистами.

Наемников Вагнера впервые заметили в Мали в конце 2019 года, когда небольшая группа была обнаружена в столице Бамако сразу после того, как свергнутый президент Кейта подписал соглашение о военном сотрудничестве с Россией.

Из Франции уже поступают сигналы о возможном выводе войск из Мали. По словам министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, участие частной российской компании “Вагнер” в Мали было бы “несовместимо” с сохранением французских сил в стране. Министерство иностранных дел Германии также выразило большую обеспокоенность.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) написала в Твиттер, что такие соглашения между Мали и Россией будут противоречить “всему, что Германия, Франция, ЕС и ООН делали в Мали в течение восьми лет”, а также косвенно “угрожала” вывести и войска из страны.

Кремль отрицает использование наемников Вагнер.

Что предшествовало

Европейцы активизировали свои миротворческие усилия после того, как в начале 2012 года в Мали вспыхнул вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов. В 2013 году Евросоюз отправил в эту страну миссию European Union Training Mission Mali (EUTM Mali). Основные участники миссии — Германия, Испания и Чехия, всего 22 государства ЕС. Численность европейских военнослужащих EUTM Mali составляет около 900 человек, из них 600 это солдаты Бундесвера, цель которых — обучать вооруженные силы Мали.

Отношения России и Мали

В прошлом Мали и Россия работали вместе: в 1961 году, после ухода Франции, первый президент Мали Модибо Кейта обратился к бывшему Советскому Союзу, в частности, с просьбой научить и вооружить малийскую армию. Это военное сотрудничество продолжалось до начала 1990-х годов.

В июне 2019 года Кремль заложил юридическую основу для отправки военных специалистов, заключив с Мали договор о военном сотрудничестве. Такие договоры предусматривают, в частности, обучение военных, поставки военной техники и ремонт уже экспортируемой, а также совместные учения и антитеррористические действия. РФ является одним из главных поставщиков вооружений в Мали.

Добавим

Силы Вагнера присутствуют в различных странах Африки, в том числе в Ливии в поддержку военного командира Халифы Хафтара, в Судане и Мозамбике.