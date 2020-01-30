Путін збільшив кількість спецмашин для автопарку Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін дозволив своїй адміністрації оснастити “проблисковими маячками” ще два автомобілі. Відповідний указ підписаний 30 січня і опублікований на офіційному порталі правової інформації, передає УНН.
Зміни внесені в президентський указ від 19 травня 2012 року. Згідно колишньої його редакції адміністрації президента РФ дозволялося мати 23 машини з пристроями “для подачі спеціальних світлових і звукових сигналів без особливих кольоровографічних схем на зовнішній поверхні цих транспортних засобів”.
Підписаним указом число таких машин збільшується до 25. Документ вступає в силу з дня його підписання.
В даний час використання проблискових маячків на таких автомобілях дозволено 18 структурам, в тому числі органам федеральної та регіональної влади і Російської академії наук. Загальна кількість таких автомобілів, на яких можуть бути встановлені “проблискові маячки”, становить 636.
Додамо, що восени управління справами президента РФ прокоментувало інформацію про американського шпигуна у своїх лавах.