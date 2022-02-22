Путін заявив, що не оголошував про відправку військ на Донбас прямо зараз
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що не оголошував про швидку відправку російських військ на Донбас, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Цитата
На питання, як далеко можуть зайти російські військові на Донбасі, Путін відповів: "Я не сказав, що війська ось зараз прямо туди підуть після нашої з вами зустрічі тут".
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При цьому Путін додав: "Передбачати якусь конкретну канву можливих дій взагалі неможливо, це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці, на землі, що називається".
Крім того, Путін вважає, що добро повинно мати можливість себе захищати.
" А що стосується питання-чи можна і чи потрібно всі питання вирішувати за допомогою сили або залишатися на боці добра. Ну, а чому ви думаєте, що добро має бути безсилим завжди?" - поцікавився Путін.
Він зауважив, що сам так не вважає.
"Я думаю, що якраз добро передбачає можливість себе захищати", - пояснив Путін.
Доповнення
Рада Федерації РФ дозволила президенту РФ Володимиру Путіну використовувати російські збройні сили за кордоном, а точніше на окупованому Донбасі.
Додамо
Як стало відомо, після оголошення Путіна про підтримку незалежності Л/ДНР він заявив про введення російських військ на територію Донбасу.
Також російський президент заявив, що Росія готова "показати" Україні "справжню декомунізацію".