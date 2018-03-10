Путін заявив, що думає про наступника із 2000-го року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що з 2000-го року думає про те, кого залишити своїм наступником. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC, текст якого опублікований на сайті Кремля, передає УНН.
У Путіна запитали, чи пригледів він “якогось послідовника”.
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“Я з 2000 року про це думаю. Думати не шкідливо, але в кінцевому підсумку вибір все одно буде за російським народом. Все одно, симпатизую я комусь чи, навпаки, мені хтось не подобається, кандидати прийдуть на вибори, і в кінцевому підсумку остаточне рішення приймуть громадяни Російської Федерації”, — відповів глава держави.
Нагадаємо, Путін офіційно став кандидатом на виборах президента РФ.