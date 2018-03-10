Путин заявил, что думает о преемнике с 2000 года
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что с 2000 года думает о том, кого оставить своим преемником. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте Кремля, передает УНН.
У Путина спросили, присмотрел ли он "какого-то преемника".
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"Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за русским народом. Все равно, симпатизирую я кому-то или, наоборот, мне кто-то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", - сказал глава государства.
Напомним, Путин официально стал кандидатом на выборах президента РФ.