Путін висловився про безстрокове перебування при владі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент РФ Володимир Путін у суботу в Санкт-Петербурзі, кажучи про безстрокове перебування президента при владі, заявив, що краще не повертатися до ситуації, коли лідери до кінця своїх днів залишаючись при владі, йшли, не забезпечуючи необхідних умов трансформації влади. Про це повідомив журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смірнов в Twitter, передає УНН.
"Дуже тривожно було б повернутися в ситуацію 80-х, коли керівники один за одним, до кінця своїх днів залишаючись при владі, йшли, не забезпечуючи необхідних умов трансформації влади. Краще до такої ситуації не повертатися", - процитував Смірнов слова Путіна у коментарі про безстрокове перебування президента при владі.
Раніше Путін запропонував скасувати в Конституції РФ застереження "підряд" про терміни президентства.
Нещодавно Путін запропонував винести поправки до Конституції на референдум.