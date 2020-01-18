Путин высказался о бессрочном пребывании у власти
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент РФ Владимир Путин в субботу в Санкт-Петербурге, говоря о бессрочном пребывании президента у власти, заявил, что лучше не возвращаться к ситуации, когда лидеры до конца своих дней оставаясь у власти, уходили, не обеспечивая необходимых условий трансформации власти. Об этом сообщил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter, передает УНН.
"Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию 80-х, когда руководители один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили, не обеспечивая необходимых условий трансформации власти. Лучше к такой ситуации не возвращаться", - процитировал Смирнов слова Путина в комментарии о бессрочном пребывании президента у власти.
Ранее Путин предложил отменить в Конституции РФ оговорки "подряд" о сроках президентства.
Недавно Путин предложил вынести поправки в Конституцию на референдум.