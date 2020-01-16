Путін указом призначив Мішустіна головою уряду РФ

“Відповідно до пункту „а“ статті 83 Конституції Російської Федерації призначити Мішустіна Михайла Володимировича Головою Уряду Російської Федерації”, — йдеться в документі, опублікованому.

Справжній указ набирає чинності з дня його підписання.

Додамо, що Держдума на засіданні в четвер дала згоду президенту РФ на призначення нинішнього глави Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна головою уряду Росії. За це рішення проголосували 383 депутати, проти голосів не було, утримався 41 депутат.

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Після доповіді Повноважного представника Президента перед депутатами виступив Михайло Мішустін, далі він відповів стосовно питань парламентарів. Потім на пленарному засіданні виступили керівники всіх фракцій Держдуми.

Він запевнив депутатів, що “голови міністерств і члени Уряду будуть нести персональну відповідальність за досягнення „національних цілей розвитку“. Михайло Мішустін впевнений, що уряд Росії повинен відчувати, що з нього завжди буде попит з боку парламенту, а” відкрита конструктивна критика допомагає краще працювати“. Він запевнив, що в разі свого обрання на посаду Уряд продовжить тісну спільну роботу з Державною Думою.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін заявив, що “часу на розкачку немає, і тим більше ми розуміємо, що вчора не випадково всі рішення приймалися, щоб Уряд якнайшвидше приступив до роботи”. За його словами, новий глава уряду РФ може виступити в Держдумі зі звітом вже в квітні.