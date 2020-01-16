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Держдума РФ затвердила Мішустіна на посаді нового російського прем'єра

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Держдума на засіданні в четвер дала згоду президенту РФ на призначення нинішнього глави Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна головою уряду Росії, пише УНН з посиланням на пресслужбу Думи та федеральні ЗМІ РФ.

Держдума РФ затвердила Мішустіна на посаді нового російського прем'єра

За це рішення проголосували 383 депутати, проти голосів не було, утримався 41 депутат.

“Колеги, рішення прийнято. Ми з вами дали згоду на призначення головою уряду президенту Російської Федерації кандидатури Мішустіна Михайла Володимировича”, — сказав, підбиваючи підсумки, спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

Кандидатуру Михайла Мішустіна парламентаріям представив Повноважний представник Президента РФ у Державній Думі Гаррі Мінх, зазначає пресслужба Держдуми РФ.

“Вчора після Послання Президента, після зустрічі з Урядом Президент своїм указом оголосив про відставку Уряду. І, відповідно, вніс в Державну Думу пропозицію щодо кандидатури Мішустіна Михайла Володимировича для отримання згоди для призначення на посаду Голови Уряду”, — нагадав він.

Гаррі Мінх підкреслив, що Михайло Мішустін відповідає всім вимогам закону про Уряд РФ. “Михайло Володимирович Мішустін добре знайомий Державній Думі, — сказав Повноважний представник Президента. — Він є дійсним державним радником РФ I класу, доктор економічних наук і людина, яка за своєю освітою звик на всі проблеми дивитися системно, він інженер-системотехнік. По суті, він з середини 90-х років займається тим, що ми сьогодні називаємо терміном “цифровізація” і “інформаційними технологіями”.

 Депутаты поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства большинством голосов.

За - 383 человека
Против - 0
Воздержались - 41 pic.twitter.com/UhSI55zAiT

— Государственная Дума (@dumagovru) January 16, 2020

Зазначимо, що російські ЗМІ опублікували версію, чому Путін відправив Медведєва у відставку.

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