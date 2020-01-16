Держдума РФ затвердила Мішустіна на посаді нового російського прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Держдума на засіданні в четвер дала згоду президенту РФ на призначення нинішнього глави Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна головою уряду Росії, пише УНН з посиланням на пресслужбу Думи та федеральні ЗМІ РФ.
За це рішення проголосували 383 депутати, проти голосів не було, утримався 41 депутат.
“Колеги, рішення прийнято. Ми з вами дали згоду на призначення головою уряду президенту Російської Федерації кандидатури Мішустіна Михайла Володимировича”, — сказав, підбиваючи підсумки, спікер Держдуми В’ячеслав Володін.
Кандидатуру Михайла Мішустіна парламентаріям представив Повноважний представник Президента РФ у Державній Думі Гаррі Мінх, зазначає пресслужба Держдуми РФ.
“Вчора після Послання Президента, після зустрічі з Урядом Президент своїм указом оголосив про відставку Уряду. І, відповідно, вніс в Державну Думу пропозицію щодо кандидатури Мішустіна Михайла Володимировича для отримання згоди для призначення на посаду Голови Уряду”, — нагадав він.
Гаррі Мінх підкреслив, що Михайло Мішустін відповідає всім вимогам закону про Уряд РФ. “Михайло Володимирович Мішустін добре знайомий Державній Думі, — сказав Повноважний представник Президента. — Він є дійсним державним радником РФ I класу, доктор економічних наук і людина, яка за своєю освітою звик на всі проблеми дивитися системно, він інженер-системотехнік. По суті, він з середини 90-х років займається тим, що ми сьогодні називаємо терміном “цифровізація” і “інформаційними технологіями”.
Депутаты поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства большинством голосов.
За - 383 человека
Против - 0
Воздержались - 41 pic.twitter.com/UhSI55zAiT
Зазначимо, що російські ЗМІ опублікували версію, чому Путін відправив Медведєва у відставку.