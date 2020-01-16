Госдума РФ утвердила Мишустина в должности нового российского премьера

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 10726 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 23580 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 61232 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 124632 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 131782 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 198614 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 196042 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 411081 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229453 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 517617 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.1м/с
60%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 25758 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 17072 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 10030 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 14779 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 11766 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 161623 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 149191 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 236588 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 411085 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 517622 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 61207 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 50195 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 48546 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 55235 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 85622 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Госдума РФ утвердила Мишустина в должности нового российского премьера

Киев • УНН

 • 16617 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина главой правительства России, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Думы и федеральные СМИ РФ.

Госдума РФ утвердила Мишустина в должности нового российского премьера

За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

“Коллеги, решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича”, — сказал, подводя итоги, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кандидатуру Михаила Мишустина парламентариям представил Полномочный представитель Президента РФ в Государственной Думе Гарри Минх, отмечает пресс-служба Госдумы РФ.

“Вчера после Послания Президента, после встречи с Правительством Президент своим указом объявил об отставке правительства. И, соответственно, внес в Государственную Думу предложение по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича для получения согласия для назначения на должность Председателя Правительства”, — напомнил он.

Гарри Минх подчеркнул, что Михаил Мишустин соответствует всем требованиям закона о Правительстве РФ. “Михаил Владимирович Мишустин хорошо знаком Государственной Думе, — сказал Полномочный представитель Президента. — Он является действительным государственным советником РФ I класса, доктор экономических наук и человек, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть системно, он инженер-системотехник. По сути, он с середины 90-х годов занимается тем, что мы сегодня называем термином “цифровизация” и “информационными технологиями”.

Депутаты поддержал кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства большинством голосов.

За — 383 человек
Против — 0
Воздержались — 41 pic.twitter.com/UhSI55zAiT

— Государственная Дума (@dumagovru) January 16, 2020

Отметим, что российские СМИ опубликовали версию, почему Путин отправил Медведева в отставку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14