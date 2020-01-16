Госдума РФ утвердила Мишустина в должности нового российского премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина главой правительства России, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Думы и федеральные СМИ РФ.
За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.
“Коллеги, решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича”, — сказал, подводя итоги, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Кандидатуру Михаила Мишустина парламентариям представил Полномочный представитель Президента РФ в Государственной Думе Гарри Минх, отмечает пресс-служба Госдумы РФ.
“Вчера после Послания Президента, после встречи с Правительством Президент своим указом объявил об отставке правительства. И, соответственно, внес в Государственную Думу предложение по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича для получения согласия для назначения на должность Председателя Правительства”, — напомнил он.
Гарри Минх подчеркнул, что Михаил Мишустин соответствует всем требованиям закона о Правительстве РФ. “Михаил Владимирович Мишустин хорошо знаком Государственной Думе, — сказал Полномочный представитель Президента. — Он является действительным государственным советником РФ I класса, доктор экономических наук и человек, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть системно, он инженер-системотехник. По сути, он с середины 90-х годов занимается тем, что мы сегодня называем термином “цифровизация” и “информационными технологиями”.
Депутаты поддержал кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства большинством голосов.
За — 383 человек
Против — 0
Воздержались — 41 pic.twitter.com/UhSI55zAiT
Отметим, что российские СМИ опубликовали версию, почему Путин отправил Медведева в отставку.