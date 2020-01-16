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Путин указом назначил Мишустина главой правительства РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина главой правительства, пишет УНН со ссылкой на соответствующий документ, размещенный пресс-службой Кремля.

Путин указом назначил Мишустина главой правительства РФ

“В соответствии с пунктом „а“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации”, — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Добавим, что Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина главой правительства России. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

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После доклада Полномочного представителя Президента перед депутатами выступил Михаил Мишустин, дальше он ответил на вопросы парламентариев. Затем на пленарном заседании выступили руководители всех фракций Госдумы.

Он заверил депутатов, что “главы министерств и члены Правительства будут нести персональную ответственность за достижения “национальных целей развития”. Михаил Мишустин уверен, что Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос со стороны парламента, а “открытая конструктивная критика помогает лучше работать”. Он заверил, что в случае своего избрания на должность Правительство продолжит тесную совместную работу с Государственной Думой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что “времени на раскачку нет, и тем больше мы понимаем, что вчера не случайно все решения принимались, чтобы Правительство как можно быстрее приступил к работе”. По его словам, новый глава правительства РФ может выступить в Госдуме с отчетом уже в апреле.

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