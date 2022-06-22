У 2022 році путін став найбільш непопулярним лідером у світі – опитування

Деталі

За результатами опитування, у 18 країнах світу в середньому 90% опитаних не впевнені в тому, що путін діє правильно у світових справах, а майже вісім із десяти (78%) опитаних взагалі не довіряють йому.

Малайзія є винятком із загальної тенденції. Це єдина країна, де більшість опитаних висловили довіру російському диктатору.

Як зазначили, протягом останніх двох десятиліть рейтинг путіна в багатьох країнах мав тенденцію до зниження, але у 2022 році ці показники досягли рекордно низьких значень у всіх країнах, де проводили опитування. Причому у більшості з них вони знизилися вдвічі порівняно з минулим роком.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ставлення українців до країни-агресора різко погіршилося: 92% ставляться погано і лише 2% добре.