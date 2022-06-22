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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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В 2022 году путин стал самым непопулярным лидером в мире – опрос

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Российский диктатор владимир путин оказался в 2022 году самым непопулярным в мире политиком. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования американской организации Pew Research Center, опубликованные 22 июня, пишет УНН.

Детали

По результатам опроса, в 18 странах мира в среднем 90% опрошенных не уверены в том, что путин действует правильно в мировых делах, а почти восемь из десяти (78%) опрошенных вообще не доверяют ему.

Малайзия является исключением из общей тенденции. Это единственная страна, где большинство опрошенных выразили доверие российскому диктатору.

Как отметили, за последние два десятилетия рейтинг путина во многих странах имел тенденцию к снижению, но в 2022 году эти показатели достигли рекордно низких значений во всех странах, где проводили опрос. Причем у большинства из них они снизились вдвое по сравнению с прошлым годом.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину отношение украинцев к стране-агрессору резко ухудшилось: 92% относятся плохо и только 2% хорошо.

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