путін провів тренування сил ядерного стримування: відпрацювали "масований ядерний удар у відповідь"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. російський диктатор володимир путін провів тренування стратегічних сил ядерного стримування, передає УНН із посиланням на міноборони рф.
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За даними міноборони рф, з випробувального космодрому Плесецьк полігоном “Кура” на Камчатці виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети “Ярс”. З акваторії Баренцева моря з атомного підводного ракетного крейсера стратегічного призначення “Тула” виконано пуск балістичної ракети “Синева”. Також до тренування залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які виконували запуски крилатих ракет повітряного базування.
В рамках тренування із силами та засобами наземної, морської та авіаційної складових сил ядерного стримування з державного випробувального космодрому Плесецьк по полігону “Кура” на Камчатці виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети “Ярс”.
У ході тренування стратегічних сил стримування з акваторії Баренцева моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення “Тула” виконано пуск балістичної ракети “Синева”, додали у міноборони рф.
Крім того, до тренування залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які виконували пуски крилатих ракет повітряного базування.
За даними росЗМІ, з доповіді путіну міністра оборони сергія шойгу випливає, що на навчаннях також відпрацьовували. “нанесення масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника”.