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путин провел тренировку сил ядерного сдерживания: отработали "массированный ядерный удар в ответ"

Киев • УНН

 • 173312 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. российский диктатор владимир путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, передает УНН со ссылкой на минобороны рф.

путин провел тренировку сил ядерного сдерживания: отработали "массированный ядерный удар в ответ"

Детали

По данным минобороны рф, с испытательного космодрома Плесецк полигоном “Кура” на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты “Ярс”. Из акватории Баренцева моря с атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения “Тула” выполнен пуск баллистической ракеты “Синева”. Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполняли запуски крылатых ракет воздушного базирования.

В рамках тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону “Кура” на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты “Ярс”.

В ходе тренировки стратегических сил сдерживания из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения “Тула” выполнен пуск баллистической ракеты “Синева”, добавили в минобороны рф.

Кроме того, к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполняли пуски крылатых ракет воздушного базирования.

По данным росСМИ, из доклада путину министра обороны сергея шойгу следует, что на учениях также отрабатывали “нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника”.

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