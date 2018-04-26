Путін похвалився створенням потужної бойової ударної системи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У РФ молоді фахівці за сім років створили найпотужнішу бойову ударну систему. Про це повідомив
Президент Росії Володимир Путін, передає УНН із посиланням на РИА Новости.
“Одна з таких систем була створена дуже молодою командою. Коли я з ними зустрівся, ми і держпремію їм дали, і прийшли молоді зовсім люди. Я їх запитую: а ви звідки взялися? Вони кажуть: як гранти тільки почали платити, ми всією групою з вузу прийшли, створили колектив, і протягом семи років вони створили цю потужну, найсучаснішу в світі ударну систему бойову”, — сказав Путін на зустрічі з ректорами російських вузів.
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Нагадаємо, в рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу “Сармат”. Під час виступу Путін заявив, що Росія, у відповідь на розвиток Сполученими Штатами системи протиракетної оборони, прийме на озброєння нові ядерні ракети.