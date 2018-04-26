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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Путін похвалився створенням потужної бойової ударної системи

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У РФ молоді фахівці за сім років створили найпотужнішу бойову ударну систему. Про це повідомив 
Президент Росії Володимир Путін, передає УНН із посиланням на РИА Новости.

Путін похвалився створенням потужної бойової ударної системи

“Одна з таких систем була створена дуже молодою командою. Коли я з ними зустрівся, ми і держпремію їм дали, і прийшли молоді зовсім люди. Я їх запитую: а ви звідки взялися? Вони кажуть: як гранти тільки почали платити, ми всією групою з вузу прийшли, створили колектив, і протягом семи років вони створили цю потужну, найсучаснішу в світі ударну систему бойову”, — сказав Путін на зустрічі з ректорами російських вузів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заяви Путіна про розробку і випробування нових видів озброєнь турбують США

Нагадаємо, в рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу “Сармат”. Під час виступу Путін заявив, що Росія, у відповідь на розвиток Сполученими Штатами системи протиракетної оборони, прийме на озброєння нові ядерні ракети.

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