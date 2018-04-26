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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Путин похвастался созданием мощной боевой ударной системы

Киев • УНН

 • 10164 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В РФ молодые специалисты за семь лет создали самую мощную боевую ударную систему. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Путин похвастался созданием мощной боевой ударной системы

"Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился, мы и госпремию им дали, и пришли молодые совсем люди. Я их спрашиваю: а вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив, и в течение семи лет они создали эту мощную, самую современную в мире ударную систему боевую", - сказал Путин на встрече с ректорами российских вузов.

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Напомним, в рамках послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию были впервые продемонстрированы испытания новейшего ракетного комплекса "Сармат". Во время выступления Путин заявил, что Россия, в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, примет на вооружение новые ядерные ракеты.

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