путін підписав закон про імунітет для іноземних найманців у лавах збройних сил рф - ЦПД

Центр протидії дезінформації повідомив про підписання володимиром путіним закону, який фактично легалізує переховування іноземних злочинців від правосуддя. Новий документ забороняє видачу іншим державам іноземців, які проходять службу в армії агресора, гарантуючи їм повний захист від екстрадиції. Про це пише УНН.

Деталі

Відтепер особи, які перебувають у міжнародному розшуку, можуть уникнути відповідальності у своїх країнах в обмін на участь у війні проти України. Згідно з текстом документа, таким найманцям гарантується неможливість анулювання дозволів на проживання та заборона на скорочення термінів перебування на території росії.

Фактично, на тлі критичного дефіциту мобілізаційного ресурсу в рф, кремль офіційно перетворює свою армію на "безпечну гавань" для криміналітету з усього світу, надаючи імунітет в обмін на участь у загарбницькій війні - повідомляє ЦПД.

