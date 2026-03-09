путін підписав закон про імунітет для іноземних найманців у лавах збройних сил рф - ЦПД

$43.730.0850.540.36
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 31930 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 54990 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 86208 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 51020 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 44665 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33323 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40746 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 82056 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45361 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
В Івано-Франківську нетверезий чоловік влаштував стрілянину біля магазину9 березня, 00:14 • 10735 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну9 березня, 00:53 • 30930 перегляди
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю9 березня, 02:04 • 13242 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі9 березня, 03:17 • 24547 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto05:15 • 17293 перегляди
Публікації
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 8076 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 86215 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 92450 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 96864 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 126683 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 6738 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 8804 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 29063 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 36055 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 37893 перегляди
путін підписав закон про імунітет для іноземних найманців у лавах збройних сил рф - ЦПД

Київ • УНН

Новий закон забороняє видачу іноземних військових рф іншим державам. Злочинці в міжнародному розшуку отримають імунітет за участь у війні проти України.

путін підписав закон про імунітет для іноземних найманців у лавах збройних сил рф - ЦПД

Центр протидії дезінформації повідомив про підписання володимиром путіним закону, який фактично легалізує переховування іноземних злочинців від правосуддя. Новий документ забороняє видачу іншим державам іноземців, які проходять службу в армії агресора, гарантуючи їм повний захист від екстрадиції. Про це пише УНН.

Деталі

Відтепер особи, які перебувають у міжнародному розшуку, можуть уникнути відповідальності у своїх країнах в обмін на участь у війні проти України. Згідно з текстом документа, таким найманцям гарантується неможливість анулювання дозволів на проживання та заборона на скорочення термінів перебування на території росії.

Фактично, на тлі критичного дефіциту мобілізаційного ресурсу в рф, кремль офіційно перетворює свою армію на "безпечну гавань" для криміналітету з усього світу, надаючи імунітет в обмін на участь у загарбницькій війні - повідомляє ЦПД.

Понад 1,4 тис. африканців воюють на боці москви - розвідка21.02.26, 14:52 • 5796 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Мобілізація
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна