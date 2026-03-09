путін підписав закон про імунітет для іноземних найманців у лавах збройних сил рф - ЦПД
Київ • УНН
Новий закон забороняє видачу іноземних військових рф іншим державам. Злочинці в міжнародному розшуку отримають імунітет за участь у війні проти України.
Центр протидії дезінформації повідомив про підписання володимиром путіним закону, який фактично легалізує переховування іноземних злочинців від правосуддя. Новий документ забороняє видачу іншим державам іноземців, які проходять службу в армії агресора, гарантуючи їм повний захист від екстрадиції. Про це пише УНН.
Деталі
Відтепер особи, які перебувають у міжнародному розшуку, можуть уникнути відповідальності у своїх країнах в обмін на участь у війні проти України. Згідно з текстом документа, таким найманцям гарантується неможливість анулювання дозволів на проживання та заборона на скорочення термінів перебування на території росії.
Фактично, на тлі критичного дефіциту мобілізаційного ресурсу в рф, кремль офіційно перетворює свою армію на "безпечну гавань" для криміналітету з усього світу, надаючи імунітет в обмін на участь у загарбницькій війні - повідомляє ЦПД.
Понад 1,4 тис. африканців воюють на боці москви - розвідка21.02.26, 14:52 • 5796 переглядiв