Центр противодействия дезинформации сообщил о подписании владимиром путиным закона, который фактически легализует укрывательство иностранных преступников от правосудия. Новый документ запрещает выдачу другим государствам иностранцев, проходящих службу в армии агрессора, гарантируя им полную защиту от экстрадиции. Об этом пишет УНН.

Детали

Отныне лица, находящиеся в международном розыске, могут избежать ответственности в своих странах в обмен на участие в войне против Украины. Согласно тексту документа, таким наемникам гарантируется невозможность аннулирования разрешений на проживание и запрет на сокращение сроков пребывания на территории россии.

Фактически, на фоне критического дефицита мобилизационного ресурса в рф, кремль официально превращает свою армию в "безопасную гавань" для криминалитета со всего мира, предоставляя иммунитет в обмен на участие в захватнической войне - сообщает ЦПД.

Более 1,4 тыс. африканцев воюют на стороне москвы - разведка