Путин подписал закон об иммунитете для иностранных наемников в рядах вооруженных сил РФ - ЦПД
Киев • УНН
Новый закон запрещает выдачу иностранных военных РФ другим государствам. Преступники в международном розыске получат иммунитет за участие в войне против Украины.
Центр противодействия дезинформации сообщил о подписании владимиром путиным закона, который фактически легализует укрывательство иностранных преступников от правосудия. Новый документ запрещает выдачу другим государствам иностранцев, проходящих службу в армии агрессора, гарантируя им полную защиту от экстрадиции. Об этом пишет УНН.
Детали
Отныне лица, находящиеся в международном розыске, могут избежать ответственности в своих странах в обмен на участие в войне против Украины. Согласно тексту документа, таким наемникам гарантируется невозможность аннулирования разрешений на проживание и запрет на сокращение сроков пребывания на территории россии.
Фактически, на фоне критического дефицита мобилизационного ресурса в рф, кремль официально превращает свою армию в "безопасную гавань" для криминалитета со всего мира, предоставляя иммунитет в обмен на участие в захватнической войне - сообщает ЦПД.
Более 1,4 тыс. африканцев воюют на стороне москвы - разведка21.02.26, 14:52 • 5796 просмотров