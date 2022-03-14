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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Путін підписав закон, яким фактично конфіскує сотні іноземних літаків лізингових компаній

Путін підписав закон, яким фактично конфіскує сотні іноземних літаків лізингових компаній

Київ • УНН

 • 115668 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Російський диктатор Володимир Путін підписав закон "Про заходи підтримки цивільної авіації", яким фактично конфіскує сотні іноземних літаків, що належать лізинговим компаніям. Відповідний документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що внесені поправки в Повітряний кодекс РФ і ряд законодавчих актів, дозволяють російським авіакомпаніям експлуатувати іноземні літаки на внутрішніх лініях. Сертифікація цивільних повітряних суден здійснюватиметься із залученням сертифікаційних центрів та випробувальних лабораторій, вимоги до яких визначить Мінтранс.

"Закон спрямований на збереження парку іноземних повітряних суден у експлуатантів Російської Федерацій з метою забезпечення безперебійного функціонування діяльності в галузі цивільної авіації в рамках вжиття антисанкційних заходів", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо

Більше 32 країн закрили повітряний простір російським авіакомпаніям. Це пов'язано з нападом Росії на Україну 24 лютого.

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