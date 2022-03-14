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19:03 • 59486 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 110589 просмотра

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15 марта, 12:52 • 81921 просмотра

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Путин подписал закон, которым фактически конфискует сотни иностранных самолетов лизинговых компаний

Путин подписал закон, которым фактически конфискует сотни иностранных самолетов лизинговых компаний

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Российский диктатор Владимир Путин подписал закон ”О мерах поддержки гражданской авиации”, которым фактически конфискует сотни иностранных самолетов, принадлежащих лизинговым компаниям. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что внесенные поправки в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов, позволяют российским авиакомпаниям эксплуатировать иностранные самолеты на внутренних линиях. Сертификация гражданских воздушных судов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.

“Закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов Российской Федераций в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер”, - говорится в пояснительной записке.

Напомним

Более 32 стран закрыли воздушное пространство российским авиакомпаниям. Это связано с нападением России на Украину 24 февраля.

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