Путин подписал закон, которым фактически конфискует сотни иностранных самолетов лизинговых компаний

Детали

Сообщается, что внесенные поправки в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов, позволяют российским авиакомпаниям эксплуатировать иностранные самолеты на внутренних линиях. Сертификация гражданских воздушных судов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.

“Закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов Российской Федераций в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер”, - говорится в пояснительной записке.

Напомним

Более 32 стран закрыли воздушное пространство российским авиакомпаниям. Это связано с нападением России на Украину 24 февраля.