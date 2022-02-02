Путін не має права вето на вступ України до НАТО - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Росія не може застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО, заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США, повідомляє УНН.
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Зазначається, що рішення України приєднатися до НАТО — це справа виключно 30-ти держав-членів Альянсу та України — і “має залежати від України, з ким вона себе асоціює”.
Кірбі наголосив, що Україна продовжує проводити реформи для того, щоб відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі.
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“Це не той випадок, коли Путін (президент РФ — ред,) має право вето. Це так не працює”, — заявив він.
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Глава Пентагону відправиться до Європи, щоб обговорити російську ескалацію.