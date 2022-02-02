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Путін не має права вето на вступ України до НАТО - Пентагон

Путін не має права вето на вступ України до НАТО - Пентагон

Київ • УНН

 • 20138 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Росія не може застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО, заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що рішення України приєднатися до НАТО — це справа виключно 30-ти держав-членів Альянсу та України — і “має залежати від України, з ким вона себе асоціює”.

Кірбі наголосив, що Україна продовжує проводити реформи для того, щоб відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі.

Цитата

“Це не той випадок, коли Путін (президент РФ — ред,) має право вето. Це так не працює”, — заявив він.

Нагадаємо 

Глава Пентагону відправиться до Європи, щоб обговорити російську ескалацію.

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