Глава Пентагону відправиться до Європи, щоб обговорити російську ескалацію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. В лютому глава Пентагону відправиться в Європу. Ллойд Остін обговорить з союзниками по НАТО російську ескалацію навколо України. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки”.
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“Міністр оборони Остін відправиться до Європи пізніше цього місяця, щоб зустрітися з союзниками по НАТО в умовах непорозумінь з Росією з приводу України”, — йдеться в повідомленні.
Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16-17 лютого.
Нагадаємо
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною сягнуло рівня, який відкриває для президента Росії Володимира Путіна повний набір військових можливостей.