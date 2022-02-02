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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 73557 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Глава Пентагону відправиться до Європи, щоб обговорити російську ескалацію

Глава Пентагону відправиться до Європи, щоб обговорити російську ескалацію

Київ • УНН

 • 15322 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. В лютому глава Пентагону відправиться в Європу. Ллойд Остін обговорить з союзниками по НАТО російську ескалацію навколо України. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки”.

Цитата

“Міністр оборони Остін відправиться до Європи пізніше цього місяця, щоб зустрітися з союзниками по НАТО в умовах непорозумінь з Росією з приводу України”, — йдеться в повідомленні.

Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16-17 лютого.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною сягнуло рівня, який відкриває для президента Росії Володимира Путіна повний набір військових можливостей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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