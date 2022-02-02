Глава Пентагону відправиться до Європи, щоб обговорити російську ескалацію

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“Міністр оборони Остін відправиться до Європи пізніше цього місяця, щоб зустрітися з союзниками по НАТО в умовах непорозумінь з Росією з приводу України”, — йдеться в повідомленні.

Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16-17 лютого.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною сягнуло рівня, який відкриває для президента Росії Володимира Путіна повний набір військових можливостей.