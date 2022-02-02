Глава Пентагона отправится в Европу, чтобы обсудить российскую эскалацию

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“Министр обороны Остин отправится в Европу позднее в этом месяце, чтобы встретиться с союзниками по НАТО в условиях трений с Россией по поводу Украины”, — говорится в сообщении.

Остин примет участие во встрече министров обороны стран НАТО 16-17 февраля.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наращивание войск РФ на границе с Украиной достигло уровня, который открывает для президента России Владимира Путина полный набор военных возможностей.