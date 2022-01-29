У Пентагоні оцінили ймовірність вторгнення Росії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною сягнуло рівня, який відкриває для президента Росії Володимира Путіна повний набір військових можливостей. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
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"Хоча ми не віримо, що президент Путін вже ухвалив остаточне рішення використовувати ці сили проти України, зараз він точно має таку можливість", - сказав він.
Остін заявив, що Путін може використати свої війська чисельністю майже 100 тисяч для захоплення українських міст або "для здійснення "провокаційних політичних дій".
"Ми, як і раніше, зосереджені на російській дезінформації, зокрема на потенційному створенні приводу для подальшого вторгнення або завдання ударів по Донбасу", - сказав Остін.
Представник Генштабу США генерал Марк Міллі "намалював похмуру картину російських військових можливостей навколо України", заявивши, що там є не лише сухопутні війська, військово-морські і військово-повітряні сили, а й засоби кібер- і радіоелектронної боротьби, а також сили спеціальних операцій. Він сказав, що це наймасштабніше нарощування, яке він бачив за останній час, і закликав Путіна вибрати дипломатичний шлях, а не конфлікт.
"Якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну, це не стане безоплатною акцією з погляду втрат та інших значних наслідків", - сказав Міллі.
Він також зазначив, що Збройні сили України сьогодні більш боєздатні, ніж у 2014 році, коли Росія захопила Крим і Донбас.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.