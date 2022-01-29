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У Пентагоні оцінили ймовірність вторгнення Росії в Україну

У Пентагоні оцінили ймовірність вторгнення Росії в Україну

Київ • УНН

 • 30764 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною сягнуло рівня, який відкриває для президента Росії Володимира Путіна повний набір військових можливостей. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.

Деталі

"Хоча ми не віримо, що президент Путін вже ухвалив остаточне рішення використовувати ці сили проти України, зараз він точно має таку можливість", - сказав він.

Остін заявив, що Путін може використати свої війська чисельністю майже 100 тисяч для захоплення українських міст або "для здійснення "провокаційних політичних дій".

"Ми, як і раніше, зосереджені на російській дезінформації, зокрема на потенційному створенні приводу для подальшого вторгнення або завдання ударів по Донбасу", - сказав Остін.

Представник Генштабу США генерал Марк Міллі "намалював похмуру картину російських військових можливостей навколо України", заявивши, що там є не лише сухопутні війська, військово-морські і військово-повітряні сили, а й засоби кібер- і радіоелектронної боротьби, а також сили спеціальних операцій. Він сказав, що це наймасштабніше нарощування, яке він бачив за останній час, і закликав Путіна вибрати дипломатичний шлях, а не конфлікт.

"Якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну, це не стане безоплатною акцією з погляду втрат та інших значних наслідків", - сказав Міллі.

Він також зазначив, що Збройні сили України сьогодні більш боєздатні, ніж у 2014 році, коли Росія захопила Крим і Донбас.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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