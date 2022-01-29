В Пентагоне оценили вероятность вторжения России в Украину

Детали

"Хотя мы не верим, что президент Путин уже принял окончательное решение использовать эти силы против Украины, сейчас у него точно есть такая возможность", - сказал он.

Остин заявил, что Путин может использовать свои войска численностью почти 100 тысяч для захвата украинских городов или для осуществления "провокационных политических действий".

"Мы по-прежнему сосредоточены на российской дезинформации, в частности на потенциальном создании повода для дальнейшего вторжения или нанесения ударов по Донбассу", - сказал Остин.

Представитель Генштаба США генерал Марк Милли "нарисовал мрачную картину российских военных возможностей вокруг Украины", заявив, что там есть не только сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, но и средства кибер- и радиоэлектронной борьбы, а также силы специальных операций. Он сказал, что это самое масштабное наращивание, которое он видел за последнее время, и призвал Путина избрать дипломатический путь, а не конфликт.

"Если Россия решит вторгнуться в Украину, это не станет безвозмездной акцией с точки зрения потерь и других значительных последствий", – сказал Милли.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины сегодня боеспособнее, чем в 2014 году, когда Россия захватила Крым и Донбасс.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.