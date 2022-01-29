В Пентагоне оценили вероятность вторжения России в Украину

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КИЕВ. 29 января. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наращивание войск РФ на границе с Украиной достигло уровня, который открывает для президента России Владимира Путина полный набор военных возможностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Хотя мы не верим, что президент Путин уже принял окончательное решение использовать эти силы против Украины, сейчас у него точно есть такая возможность", - сказал он.

Остин заявил, что Путин может использовать свои войска численностью почти 100 тысяч для захвата украинских городов или для осуществления "провокационных политических действий".

"Мы по-прежнему сосредоточены на российской дезинформации, в частности на потенциальном создании повода для дальнейшего вторжения или нанесения ударов по Донбассу", - сказал Остин.

Представитель Генштаба США генерал Марк Милли "нарисовал мрачную картину российских военных возможностей вокруг Украины", заявив, что там есть не только сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, но и средства кибер- и радиоэлектронной борьбы, а также силы специальных операций. Он сказал, что это самое масштабное наращивание, которое он видел за последнее время, и призвал Путина избрать дипломатический путь, а не конфликт.

"Если Россия решит вторгнуться в Украину, это не станет безвозмездной акцией с точки зрения потерь и других значительных последствий", – сказал Милли.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины сегодня боеспособнее, чем в 2014 году, когда Россия захватила Крым и  Донбасс.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

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