Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді за брехню - Байден

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 35977 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 67581 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 79574 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 81967 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 109765 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 160064 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 174050 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213936 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201002 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187731 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 100769 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 31711 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 58988 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 105483 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 147038 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 147033 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 105482 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 256433 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 379053 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 634300 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 86286 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 124891 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 150572 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 171588 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 183919 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді за брехню - Байден

Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді за брехню - Байден

Київ • УНН

 • 243545 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден на своїй сторінці у Twitter написав, що Путін який думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, все ж отримав її. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На думку лідера Сполучених Штатів, Путін не був готовий до таких серйозних санкцій з боку Заходу та НАТО, та зазначив, що витратив багато часу для об'єднання лідерів інших країн за для цього.

Цитата

"Я витратив незліченну кількість годин, об’єднуючи наших європейських союзників. Ми протистояли російській брехні правдою. І тепер вільний світ притягує його до відповідальності", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Напередодні Джо Байден заявив, що Міністерство юстиції США має чітку ціль - переслідувати російських олігархів, для того, щоб вилучити їхні яхти, розкішні апартаменти та їхнє майно загалом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84