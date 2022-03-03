Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді за брехню - Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден на своїй сторінці у Twitter написав, що Путін який думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, все ж отримав її. Про це повідомляє УНН.
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На думку лідера Сполучених Штатів, Путін не був готовий до таких серйозних санкцій з боку Заходу та НАТО, та зазначив, що витратив багато часу для об'єднання лідерів інших країн за для цього.
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"Я витратив незліченну кількість годин, об’єднуючи наших європейських союзників. Ми протистояли російській брехні правдою. І тепер вільний світ притягує його до відповідальності", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
Напередодні Джо Байден заявив, що Міністерство юстиції США має чітку ціль - переслідувати російських олігархів, для того, щоб вилучити їхні яхти, розкішні апартаменти та їхнє майно загалом.