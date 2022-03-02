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Міністерство юстиції США хоче вилучити усе майно російських олігархів в країні

Міністерство юстиції США хоче вилучити усе майно російських олігархів в країні

Київ • УНН

 • 204937 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Міністерство юстиції США має чітку ціль - переслідувати російських олігархів, для того, щоб вилучити їхні яхти, розкішні апартаменти та їхнє майно загалом. Про це заявив американський президент Джо Байден, під час виступу перед Палатою представників та Сенатом Конгресу США зі щорічним посланням “Про становище країни” про це інформує кореспондент УНН.

Цитата

"Я знаю, що російські олігархи, які на своєму жорсткому режимі накопичили багато тисяч і мільйонів доларів. Більше цього не буде. США і я переконаний, що цьому потрібно покласти край. Міністерство юстиції має чітку ціль - переслідувати російських олігархів, для того, щоб вилучити їхні яхти, їхні розкішні апартаменти, їхнє майно... Росія буде ізольована від усіх благ цивілізованого світу. Економіка ввійде в падіння. Росія і не уявляє, що її очікує", - про це заявив американський президент Джо Байден, під час виступу перед Палатою представників та Сенатом Конгресу США зі щорічним посланням “Про становище країни”.

"Ми знаємо, що Росія плутає правду з брехнею. І зараз вони пожинають результат. Він повинен відповісти за свої вчинки. 27 членів Європейської спільноти, Франція, Японія, Корея, Нова Зеландія, навіть Швейцарія – вони усі зараз стоять на боці України проти Росії. Путін зараз є абсолютно ізольований від цілого світу", - додав Байден.

Додамо

США закриває повітряний простір країни для російських літаків.

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