путін дозволив у росії імпорт товарів без дозволу правовласника

Деталі

Йдеться про оригінальну продукцію, введену в обіг за кордоном, норма діє лише у 2022 році.

Відповідно до підписаного документа, не є порушенням використання результатів інтелектуальної діяльності, виражених у товарах (групах товарів), перелік яких встановлюється урядом, а також не є порушенням використання засобів індивідуалізації, якими такі товари марковані.

Як зазначається, раніше мінпромторг рф затвердив перелік товарів, які будуть ввозити контрафактом (у рф це називають паралельним імпортом). У переліку смартфони і техніка (Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel та інші), побутова техніка (Dyson, Electrolux, Siemens), автомобілі та запчастини для них та багато іншого.

Доповнення

Після 24 лютого сотні міжнародних компаній оголосили про призупинення або повне припинення діяльності в росії. Так, ринок росії повністю покинули близько 70 технологічних компаній, 69 міжнародних компаній – частково.