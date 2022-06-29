путин разрешил в россии импорт товаров без разрешения правообладателя
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент россии владимир путин подписал закон, который законодательно прописывает возможность ввоза в страну товаров без согласия правообладателей. Закон опубликован на портале правовой информации и уже вступил в силу. Об этом сообщают росСМИ, информирует УНН.
Детали
Речь идет об оригинальной продукции, введенной в обращение за границей, норма действует только в 2022 году.
В соответствии с подписанным документом, не является нарушением использования результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), перечень которых устанавливается правительством, а также не является нарушением использования средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы.
Как отмечается, ранее минпромторг россии утвердил список продуктов, которые будут ввозиться контрафактом (в россии это называют параллельным импортом). В списке смартфоны и техника (Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и другие), бытовая техника (Dyson, Electrolux, Siemens), автомобили и запчасти для них и многое другое.
Дополнение
После 24 февраля сотни международных компаний объявили о приостановлении или полном прекращении деятельности в россии. Так, рынок россии полностью покинули около 70 технологических компаний, 69 международных компаний – частично.