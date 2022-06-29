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13:44 • 27026 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 41113 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 43916 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 21478 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56227 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 58562 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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13 марта, 15:21 • 124365 просмотра
Актуальное
путин разрешил в россии импорт товаров без разрешения правообладателя

путин разрешил в россии импорт товаров без разрешения правообладателя

Киев • УНН

 • 77450 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент россии владимир путин подписал закон, который законодательно прописывает возможность ввоза в страну товаров без согласия правообладателей. Закон опубликован на портале правовой информации и уже вступил в силу. Об этом сообщают росСМИ, информирует УНН.

Детали 

Речь идет об оригинальной продукции, введенной в обращение за границей, норма действует только в 2022 году.

В соответствии с подписанным документом, не является нарушением использования результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), перечень которых устанавливается правительством, а также не является нарушением использования средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Как отмечается, ранее минпромторг россии утвердил список продуктов, которые будут ввозиться контрафактом (в россии это называют параллельным импортом). В списке смартфоны и техника (Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и другие), бытовая техника (Dyson, Electrolux, Siemens), автомобили и запчасти для них и многое другое.

Дополнение

После 24 февраля сотни международных компаний объявили о приостановлении или полном прекращении деятельности в россии. Так, рынок россии полностью покинули около 70 технологических компаний, 69 международных компаний – частично.

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