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путін боїться, що іскра демократії може полетіти до росії, - Шольц

путін боїться, що іскра демократії може полетіти до росії, - Шольц

Київ • УНН

 • 84723 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У своєму Twitter канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що путін боїться, що іскра демократії може полетіти до росії. Про це інформує УНН.

Цитата

"Очевидно, путін боїться, що іскра демократії може полетіти до росії. Тому він роками проводить політику, спрямовану на розпуск НАТО та ЄС", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Канцлер Німеччини додав, що російський диктатор путін хоче повернутися до політики зони впливу. Але він не зможе цього зробити.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на майбутньому саміті "Великої сімки" провідних демократичних держав ясно дасть зрозуміти, що Україна може розраховувати на отримання необхідної підтримки "стільки, скільки це необхідно".

Putin hat offenbar Angst davor, dass der Funke der Demokratie auf Russland überspringen könnte. Deshalb betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel hat. Er will zurück zu einer Politik der Einflusszonen. Aber das wird ihm nicht gelingen.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 20, 2022

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