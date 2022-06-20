путін боїться, що іскра демократії може полетіти до росії, - Шольц

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"Очевидно, путін боїться, що іскра демократії може полетіти до росії. Тому він роками проводить політику, спрямовану на розпуск НАТО та ЄС", - йдеться у повідомленні.

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Канцлер Німеччини додав, що російський диктатор путін хоче повернутися до політики зони впливу. Але він не зможе цього зробити.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на майбутньому саміті "Великої сімки" провідних демократичних держав ясно дасть зрозуміти, що Україна може розраховувати на отримання необхідної підтримки "стільки, скільки це необхідно".

Putin hat offenbar Angst davor, dass der Funke der Demokratie auf Russland überspringen könnte. Deshalb betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel hat. Er will zurück zu einer Politik der Einflusszonen. Aber das wird ihm nicht gelingen.