ПТРС лікується: для українців підготували детальний гід про посттравматичний розлад
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Для українців підготували детальний гід, який розповідає все, що треба знати про посттравматичний стресовий розлад. Підготовкою займалася платформа доказової інформації про здоров’я «Бережи себе» за експертної підтримки Координаційного центру КМУ/Mental Health UA. Про це повідомила у своєму Телеграм-каналі Перша леді Олена Зеленська, пише УНН.
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«Про українців зараз багато говорять як про націю, що матиме посттравматичний стресовий розлад. Однак далеко не кожен, хто пережив травматичний досвід, матиме ПТСР. За різними оцінками, він розвивається лише у 12–20 % людей і, на щастя, здебільшого виліковний.
Як розпізнати симптоми? Якими мають бути діагностика та лікування? І взагалі чи можна зміцнити психіку настільки, щоб уберегти її від впливу потенційно травматичних чинників чи подій?
Платформа доказової інформації про здоров’я «Бережи себе» за експертної підтримки Координаційного центру КМУ / Mental Health UA підготувала докладний гід, який розповідає все, що треба знати про ПТСР», - йдеться у повідомленні Олени Зеленської.
Деталі
Гід доступно пояснює, як розлад впливає на організм і як проявляється зовні: дратівливістю, настороженістю, гострим реагуванням на щось, що збоку може здатися зовсім не вартим уваги.
Він розповідає, як діагностують і лікують ПТСР, чи є ускладнення й що буде, якщо не звернутися по допомогу до фахівця, бо, як і в разі будь-якої хвороби, краще не займатися самолікуванням.
Навіть якщо ви самі не відчуваєте симптомів, гід допоможе помітити їх у близької людини. Шлях лікування буде той самий, але ваше плече підтримки точно матиме терапевтичний ефект.
Також Олена Зеленська додала, що гарячі лінії та контакти фахівців, до яких можна звернутися по безоплатну підтримку, зібрані на спеціальній сторінці Всеукраїнської програми ментального здоров’я https://www.howareu.com.