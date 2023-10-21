ПТРС лечится: для украинцев подготовили подробный гид о посттравматическом расстройстве

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«Об украинцах сейчас много говорят как о нации, которая будет иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Однако далеко не каждый, кто пережил травматический опыт, будет иметь ПТСР. По разным оценкам, оно развивается только у 12–20% людей и, к счастью, в основном излечимо.

Как распознать симптомы? Какими должны быть диагностика и лечение? И вообще можно ли укрепить психику настолько, чтобы уберечь ее от воздействия потенциально травматических факторов или событий?

Платформа доказательной информации о здоровье «Береги себя» при экспертной поддержке Координационного центра КМУ/Mental Health UA подготовила подробный гид, который рассказывает все, что нужно знать о ПТСР», - говорится в сообщении Елены Зеленской.

Детали

Гид доступно объясняет, как расстройство влияет на организм и как проявляется внешне: раздражительностью, настороженностью, острым реагированием на что-то, что со стороны может показаться совсем не стоящим внимания.

Он рассказывает, как диагностируют и лечат ПТСР, есть ли осложнения и что будет, если не обратиться за помощью к специалисту, потому что, как и в случае любой болезни, лучше не заниматься самолечением.

Даже если вы сами не чувствуете симптомов, гид поможет заметить их у близкого человека. Путь лечения будет тот же, но ваше плечо поддержки точно будет иметь терапевтический эффект.

Также Елена Зеленская добавила, что горячие линии и контакты специалистов, к которым можно обратиться за бесплатной поддержкой, собраны на специальной странице Всеукраинской программы ментального здоровья https://www.howareu.com.