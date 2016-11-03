Птахоферма горіла на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вогнеборці ліквідували займання на птахофермі у Золочівському районі, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Львівській області.
Вчора, 2 листопада, о 17:42 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в однодноповерховій будівлі птахоферми в селі Велика Вільшаниця Золочівського району.
Вогнеборці прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання. Пожежу було локалізовано о 19:32, та повністю ліквідовано о 21:20.
Вогнем знищено утеплювач на площі 500 кв.м, шиферну покрівлю на площі 500 кв.м, 2 т соломи. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Обставини пожежі та причина виникнення займання встановлюються.