Птицеферма горела во Львовской области

Вчера, 2 ноября, в 17:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании птицефермы в селе Великая Ольшаница Золочевского района.

Пожарные прибыли на место происшествия и оперативно приступили к ликвидации возгорания. Пожар был локализован в 19:32, и полностью ликвидирован в 21:20.

Огнем уничтожено утеплитель на площади 500 кв.м, шиферную кровлю на площади 500 кв.м, 2 т соломы. В результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства пожара и причина возникновения пожара устанавливаются.