"ПСЖ" втратив зіркового нападника перед матчем ЛЧ проти клубу Маліновського

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Гранд французького футболу “ПСЖ” повідомив про терміни відновлення від травми форварда клубу Кіліана Мбаппе, передає УНН з посиланням на сайт парижан.

Під час медичного обстеження у Мбаппе було діагностовано розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба з пошкодженням зовнішньої зв’язки. Терміни відновлення від такої травми оцінюються приблизно в три тижні.

Таким чином, бомбардир парижан пропустить найближчий поєдинок фіналу Кубку французької ліги проти “Ліону”, який пройде 31 липня. Через 16 днів (12 серпня) пройде зустріч парижан із “Аталантою” Руслана Маліновського, в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів — Мбаппе також не встигне відновитися на дану гру.

Нагадаємо, що француз отримав травму гомілкостопа у фіналі Кубку Франції.

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