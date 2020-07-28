"ПСЖ" втратив зіркового нападника перед матчем ЛЧ проти клубу Маліновського

Під час медичного обстеження у Мбаппе було діагностовано розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба з пошкодженням зовнішньої зв’язки. Терміни відновлення від такої травми оцінюються приблизно в три тижні.

Таким чином, бомбардир парижан пропустить найближчий поєдинок фіналу Кубку французької ліги проти “Ліону”, який пройде 31 липня. Через 16 днів (12 серпня) пройде зустріч парижан із “Аталантою” Руслана Маліновського, в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів — Мбаппе також не встигне відновитися на дану гру.

Нагадаємо, що француз отримав травму гомілкостопа у фіналі Кубку Франції.