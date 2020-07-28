"ПСЖ" потерял звездного нападающего перед матчем ЛЧ против клуба Малиновского
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Гранд французского футбола “ПСЖ” сообщил о сроках восстановления от травмы форварда клуба Килиана Мбаппе, передает УНН со ссылкой на сайт парижан.
Во время медицинского обследования у Мбаппе было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава с повреждением внешней связи. Сроки восстановления от такой травмы оцениваются примерно в три недели.
Таким образом, бомбардир парижан пропустит ближайший поединок финала Кубка французской лиги против “Лиона”, который пройдет 31 июля. Через 16 дней (12 августа) пройдет встреча парижан с “Аталантой” Руслана Малиновского, в 1/4 финала Лиги чемпионов — Мбаппе также не успеет восстановиться на эту игру.
Напомним, что француз получил травму голеностопа в финале Кубка Франции.