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19 березня, 18:42 • 43796 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 94734 перегляди

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19 березня, 10:24 • 115614 перегляди

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Гол Неймара та травма Мбаппе: "ПСЖ" виграв 13-й Кубок Франції

Гол Неймара та травма Мбаппе: "ПСЖ" виграв 13-й Кубок Франції

Київ • УНН

 • 23578 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. "ПСЖ" на стадіоні "Стад де Франс" виграв у "Сент-Етьєна" в фіналі Кубку Франції з футболу, передає кореспондент УНН.

Перший тайм виявився багатим на події. Вже на 1-й хвилині Неймар відзначився у воротах суперника, але гол відбувся із офсайду. Далі "Сент-Етьєн" відповів ударом в стійку воріт. На 14 хвилині Неймар після удару МБаппе вправно зіграв на добиванні, і надіслав м'яч від поперечини у сітку воріт.

На 29 хвилині футболіст "Сент-Етьєн" Перрен на великій швидкості жорстко у підкаті зніс з ніг Мбаппе, і на полі пройшла сутичка. У наслідку Перрен отримав червону картку, а Мбаппе покинув поле через травму. Натомість рахунок до кінця гри залишився незмінним – 1:0.

Зауважимо, що "ПСЖ" в 13-й раз в історії виграв Кубок Франції та в цьому показнику є найбільш титулованим в країні.

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