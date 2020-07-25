Гол Неймара та травма Мбаппе: "ПСЖ" виграв 13-й Кубок Франції

Перший тайм виявився багатим на події. Вже на 1-й хвилині Неймар відзначився у воротах суперника, але гол відбувся із офсайду. Далі "Сент-Етьєн" відповів ударом в стійку воріт. На 14 хвилині Неймар після удару МБаппе вправно зіграв на добиванні, і надіслав м'яч від поперечини у сітку воріт.

На 29 хвилині футболіст "Сент-Етьєн" Перрен на великій швидкості жорстко у підкаті зніс з ніг Мбаппе, і на полі пройшла сутичка. У наслідку Перрен отримав червону картку, а Мбаппе покинув поле через травму. Натомість рахунок до кінця гри залишився незмінним – 1:0.

Зауважимо, що "ПСЖ" в 13-й раз в історії виграв Кубок Франції та в цьому показнику є найбільш титулованим в країні.