"ПСЖ" віддав супернику призові за вихід у півфінал Кубка Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. “ПСЖ” відмовився від призових за перемогу в чвертьфіналі Кубка Франції та вирішив віддати їх “Авраншу” — супернику над яким була здобута перемога (4:0), повідомляє УНН з посиланням на L’Equipe.
За перемогу парижани отримали 200 тисяч євро призових. Однак “ПСЖ” прийняв рішення віддати ці гроші переможеній стороні — “Авраншу”, який виступає у 3-му дивізіоні чемпіонату Франції.
“Це щедрий жест. Дякуємо паризькому клубові, його гравцям і тренерам за шанобливе ставлення. В „ПСЖ“ працюють хороші люди. Вони заслуговують те, що у них є. „Страсбург“ в минулому турі вчинив так само”, — повідомив президент “Авраншу” Жілбер Геран.
Додамо, що в 1/2 фіналу на “ПСЖ” очікуватиме протистояння з “Монако”. В іншій парі “Анже” зіграє із “Генгамом”.