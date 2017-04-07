"ПСЖ" отдал сопернику призовые за выход в полуфинал Кубка Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. “ПСЖ” отказался от призовых за победу в четвертьфинале Кубка Франции и решил отдать их “Авранш” — сопернику над которым была одержана победа (4: 0), сообщает УНН со ссылкой на L’Equipe.
За победу парижане получили 200 000 евро призовых. Однако “ПСЖ” принял решение отдать эти деньги побежденной стороне — “Авранш”, который выступает в 3-м дивизионе чемпионата Франции.
“Это щедрый жест. Спасибо парижском клубу, его игрокам и тренерам за уважительное отношение. В “ПСЖ” работают хорошие люди. Они заслуживают того, что у них есть. “Страсбург” в прошлом туре поступил так же “, - сообщил президент” Авранш “Жилбер Гёран.
Добавим, что в 1/2 финала на “ПСЖ” ожидает противостояние с “Монако”. В другой паре “Анже” сыграет с “Генгама”.