"ПСЖ" отдал сопернику призовые за выход в полуфинал Кубка Франции

За победу парижане получили 200 000 евро призовых. Однако “ПСЖ” принял решение отдать эти деньги побежденной стороне — “Авранш”, который выступает в 3-м дивизионе чемпионата Франции.

“Это щедрый жест. Спасибо парижском клубу, его игрокам и тренерам за уважительное отношение. В “ПСЖ” работают хорошие люди. Они заслуживают того, что у них есть. “Страсбург” в прошлом туре поступил так же “, - сообщил президент” Авранш “Жилбер Гёран.

Добавим, что в 1/2 финала на “ПСЖ” ожидает противостояние с “Монако”. В другой паре “Анже” сыграет с “Генгама”.