ПСГ України заповнені газом на 24%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 31 березня зменшився до 7,680 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 29,11 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 31 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 16,64 млн куб. м, з Угорщини - 11,15 млн куб. м, з Польщі - 2,99 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 24%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.