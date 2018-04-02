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ПСГ України заповнені газом на 24%

ПСГ України заповнені газом на 24%

Київ • УНН

 • 14302 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 31 березня зменшився до 7,680 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 29,11 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 31 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 16,64 млн куб. м, з Угорщини - 11,15 млн куб. м, з Польщі - 2,99 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 24%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.

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