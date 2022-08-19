Псевдосуд над захисниками "Азовсталі": ГУР попередило про можливий теракт з боку окупантів

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"На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". (...) За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню ("суду" – ред.) точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну", – попередило ГУР.

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Як зазначили, для псевдосуду окупанти переобладнують вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені вони монтують залізні клітки, в яких утримуватимуть українських захисників. Також зводять кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням.

Щоб додати "легітимність" цій акції, рашисти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників російських "ЗМІ".

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