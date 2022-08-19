Псевдосуд над защитниками "Азовстали": ГУР предупредило о возможном теракте со стороны оккупантов

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"В День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". (...) По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению ("суда" – ред.) точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину", – предупредило ГУР.

Детали

Как отметили, для псевдосуда оккупанты переоборудовают уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене они монтируют железные клетки, где будут содержать украинских защитников. Также возводят несколько новых временных построек рядом с помещением.

Чтобы добавить "легитимность" этой акции, рашисты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей российских "СМИ".

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