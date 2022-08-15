Псевдосуд над українськими полоненими: Подоляк закликав Червоний Хрест згадати про своє призначення

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"Усі військовополонені, зокрема захисники "Азовсталі", є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому маріупольські клітки – це офіційний воєнний злочин росії. Час Червоному Хресту та Петеру Мауреру (президент МКЧХ – ред.) нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію", – зазначив Подоляк.

Нагадаємо

У маріупольській філармонії російські окупанти облаштовують камеру для показового суду над українськими військовополоненими.