Псевдосуд над українськими полоненими: Подоляк закликав Червоний Хрест згадати про своє призначення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста згадати про своє призначення та втрутитися у показовий "суд" на українськими військовополоненими, який російські окупанти планують влаштувати у Маріуполі, інформує УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
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"Усі військовополонені, зокрема захисники "Азовсталі", є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому маріупольські клітки – це офіційний воєнний злочин росії. Час Червоному Хресту та Петеру Мауреру (президент МКЧХ – ред.) нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію", – зазначив Подоляк.
Нагадаємо
У маріупольській філармонії російські окупанти облаштовують камеру для показового суду над українськими військовополоненими.