Псевдосуд над украинскими пленными: Подоляк призвал Красный Крест вспомнить о своем назначении

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"Все военнопленные, в том числе защитники "Азовстали", являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому мариупольские клетки – это официальное военное преступление россии. Время Красному Кресту и Петеру Мауреру (президент МККК – ред.) наконец-то вспомнить о своем назначении и подумать о своей репутации", – отметил Подоляк.

Напомним

В мариупольской филармонии российские оккупанты обустраивают камеру для показательного суда над украинскими военнопленными.