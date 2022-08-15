Псевдосуд над украинскими пленными: Подоляк призвал Красный Крест вспомнить о своем назначении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Международный комитет Красного Креста вспомнить о своем назначении и вмешаться в показательный "суд" на украинскими военнопленными, который российские оккупанты планируют устроить в Мариуполе, информирует УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.
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"Все военнопленные, в том числе защитники "Азовстали", являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому мариупольские клетки – это официальное военное преступление россии. Время Красному Кресту и Петеру Мауреру (президент МККК – ред.) наконец-то вспомнить о своем назначении и подумать о своей репутации", – отметил Подоляк.
Напомним
В мариупольской филармонии российские оккупанты обустраивают камеру для показательного суда над украинскими военнопленными.