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Нестандартних ситуацій чи провокацій, які б йшли з території білорусі по лінії кордону, не фіксують - Демченко

Нестандартних ситуацій чи провокацій, які б йшли з території білорусі по лінії кордону, не фіксують - Демченко

Київ • УНН

 • 23893 перегляди

Речник ДПСУ повідомив, що на кордоні з білоруссю не фіксують нестандартних ситуацій чи провокацій. Україна продовжує укріплювати кордон, хоча наразі не спостерігає переміщень військ з боку білорусі.

За останній час ситуація на кордоні з білоруссю не зазнала змін. Прикордонники не фіксували і не фіксують якихось нестандартних ситуацій або провокацій, які б йшли з території білорусі по лінії кордону. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.

Деталі

"Це чергова риторика білорусів, бо неодноразово ця країна намагалася перекинути відповідальність на нашу країну, що ми становимо загрозу, що ми перекидуємо то зброю, то вибухівку до білорусі. У цьому контексті вони проводять постійно навчання і це нагнітання ситуації, і таким чином вони відволікають увагу від більш важливих моментів війни, яку розв’язала росія проти нашої країни. Бо білорусь, на жаль, продовжує підтримувати країну-терористку", - зазначив речник ДПСУ.

Треба розуміти, що за останній період ситуація на кордоні не зазнала змін. Сили оборони нашої країни, всі підрозділи повністю контролюють лінію державного кордону, ми не фіксували і не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій або провокацій, які б йшли з території білорусі по лінії кордону

- сказав Демченко.

Він зазначив, що попри це необхідно бути готовим до будь-яких ситуацій, адже якщо росія "дотисне" білорусь, то цей найпрямок буде ще більш загрозливим.

"Тому ми продовжуємо укріплювати лінію кордону і прикордоння у фортифікаційному відношенні, щоб наші хлопці, наші захисники мали всі можливості відбивати будь-яку атаку, яка може йти з цього напрямку. Можу також додати, що на даний момент поряд нашого кордону ми не відмічаємо ні переміщення на кордоні, ні особового складу", - вказав Демченко.

Нагадаємо

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що ймовірність використання території білорусі для ударів по Україні мінімальна. За його словами, наразі сили в білорусі не становлять реальної загрози наступу.

Павло Башинський

Павло Башинський

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