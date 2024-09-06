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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нестандартных ситуаций или провокаций, которые бы шли с территории беларуси по линии границы, не фиксируют - Демченко

Нестандартных ситуаций или провокаций, которые бы шли с территории беларуси по линии границы, не фиксируют - Демченко

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 06:19  •  12479 просмотра

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Представитель ГПСУ сообщил, что на границе с беларусью не фиксируют нестандартных ситуаций или провокаций. Украина продолжает укреплять границу, хотя пока не наблюдает перемещений войск со стороны беларуси.

За последнее время ситуация на границе с беларусью не претерпела изменений. Пограничники не фиксировали и не фиксируют каких-то нестандартных ситуаций или провокаций, которые бы шли с территории беларуси по линии границы. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

Детали

"Это очередная риторика белорусов, потому что неоднократно эта страна пыталась перебросить ответственность на нашу страну, что мы представляем угрозу, что мы перебрасываем то оружие, то взрывчатку в беларусь. В этом контексте они проводят постоянно учения и это нагнетание ситуации, и таким образом они отвлекают внимание от более важных моментов войны, которую развязала россия против нашей страны. Потому что беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать страну-террористку", - отметил спикер ГПСУ.

Надо понимать, что за последний период ситуация на границе не претерпела изменений. Силы обороны нашей страны, все подразделения полностью контролируют линию государственной границы, мы не фиксировали и не фиксируем каких-то нестандартных ситуаций или провокаций, которые бы шли с территории беларуси по линии границы

- сказал Демченко.

Он отметил, что несмотря на это необходимо быть готовым к любым ситуациям, ведь если россия "дожмет" беларусь, то это направление будет еще более угрожающим.

"Поэтому мы продолжаем укреплять линию границы и приграничья в фортификационном отношении, чтобы наши ребята, наши защитники имели все возможности отражать любую атаку, которая может идти с этого направления. Могу также добавить, что на данный момент рядом с нашей границей мы не отмечаем ни перемещения на границе, ни личного состава", - указал Демченко.

Напомним

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что вероятность использования территории беларуси для ударов по Украине минимальна. По его словам, сейчас силы в беларуси не представляют реальной угрозы наступления.

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