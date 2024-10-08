Приємний сюрприз для омарбіян: на Одещині вперше за 30 років відремонтували "забуту"дорогу

У березні цьогоріч жителі селища Омарбія звернулися до Одеської облдержадміністрації з проханням знайти можливість відремонтувати місцеву дорогу.

Мова про автошлях Кілія – селище Омарбія, який востаннє ремонтували ще за радянських часів. Одеська облдержадміністрація відгукнулася на прохання жителів селища, виділила кошти і сьогодні ремонт дороги перебуває на завершальному етапі. Про це УНН розповів голова Кілійської ОТГ В’ячеслав Чернявський.

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Автошлях Кілія – селище Омарбія перебуває на балансі Служби місцевих автомобільних доріг, уточнив Чернявський.

"Дорога була дійсно в критичному стані. Ми зверталися до цієї Служби, до районної та обласної адміністрації з проханням допомогти нам у проведенні хоча б ямкового ремонту. Завдячуючи підтримці районної і обласної адміністрації необхідні кошти були виділені. А служба місцевих автомобільних доріг провела тендер і визначилася із переможцем. І сьогодні повністю вся ділянка дороги, що проходить вздовж селища Омарбія, відремонтована. Туди може заїжджати швидка допомога, яка раніше їздила на виклики полями, функціонує міський маршрутний транспорт, який був під загрозою існування, працівники ДСНС та поліції швидко приїздять на виклики",- розповів він.

Чернявський додав, що ремонт дороги перебуває на фінальному етапі: тривають роботи щодо укріплення обочин.

Жителі села дуже задоволені. Кажуть, що не очікували, що не лише район, а й область зверне увагу на їхню проблему і допоможе - додав він.

Своїми враженнями від нової дороги поділилася мешканка Омарбії Наталія Стариш.

"Ми дуже задоволені, наше життя покращилося. Я живу майже в Омарбії, майже 30 років, і такої дороги я ще там не бачила. Річ у тім, що Омарбія - це віддалений мікрорайон, в який ходить один шкільний автобус. З новою дорогою дітям легше і простіше добиратися до школи. Нова дорога закрила наші потреби у питній воді – її стали швидше доставляти. Оскільки питного водопроводу у нас немає. Тепер добиратися до медичного пункту, магазинів стало набагато простіше", - розповіла вона.

За неочікуваний подарунок Стариш дякує Одеській облдержадміністрації.

"Це облдержадміністрація допомогла, виділила гроші. Ми дуже вдячні – такий великий кусок роботи зробили. Люди дуже задоволені, це був неочікуваний і приємний сюрприз для омарбіян", - резюмувала вона.

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