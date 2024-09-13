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Для школярів Одещини закупили додаткові нові автобуси - Кіпер

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Одеська облдержадміністрація передала 10 сучасних шкільних автобусів громадам області. До середини жовтня планується передати ще 16 автобусів українського виробництва, оснащених пасками безпеки.

Сьогодні, 13 вересня, Одеська облдержадміністрація передала громадам 10 сучасних шкільних автобусів. Ще 16 планується передати до середини жовтня. Про це пише очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Разом з освітянами робимо все можливе, аби діти комфортно та безпечно діставалися до школи Цьогоріч державним та місцевим коштом придбали сучасні шкільні автобуси. Сьогодні вручили громадам області перші 10. Ще 16 плануємо передати до середини жовтня

 - пише він.

Кіпер уточнив, що це нові машини українського виробництва.

"Такі самі закуповували для освітніх закладів і минулого року. Відгуки отримали лише позитивні. Транспорт витривалий, комфортний. Оснащений пасками безпеки.  Безпека дітей, якісні та доступні умови навчання – серед основних пріоритетів нашої роботи", - додав він.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство

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