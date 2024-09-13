Для школьников Одесской области закупили дополнительные новые автобусы - Кипер

Сегодня, 13 сентября, Одесская облгосадминистрация передала громадам 10 современных школьных автобусов. Еще 16 планируется передать до середины октября. Об этом пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Вместе с педагогами делаем все возможное, чтобы дети комфортно и безопасно добирались в школу В этом году за государственный и местный счет приобрели современные школьные автобусы. Сегодня вручили громадам области первые 10. Еще 16 планируем передать до середины октября - пишет он.

Кипер уточнил, что это новые машины украинского производства.

"Такие же закупали для образовательных учреждений и в прошлом году. Отзывы получили только положительные. Транспорт выносливый, комфортный. Оснащен ремнями безопасности. Безопасность детей, качественные и доступные условия обучения - среди основных приоритетов нашей работы", - добавил он.