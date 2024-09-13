Для школьников Одесской области закупили дополнительные новые автобусы - Кипер
Киев • УНН
Одесская облгосадминистрация передала 10 современных школьных автобусов громадам области. До середины октября планируется передать еще 16 автобусов украинского производства, оснащенных ремнями безопасности.
Сегодня, 13 сентября, Одесская облгосадминистрация передала громадам 10 современных школьных автобусов. Еще 16 планируется передать до середины октября. Об этом пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Вместе с педагогами делаем все возможное, чтобы дети комфортно и безопасно добирались в школу В этом году за государственный и местный счет приобрели современные школьные автобусы. Сегодня вручили громадам области первые 10. Еще 16 планируем передать до середины октября
Кипер уточнил, что это новые машины украинского производства.
"Такие же закупали для образовательных учреждений и в прошлом году. Отзывы получили только положительные. Транспорт выносливый, комфортный. Оснащен ремнями безопасности. Безопасность детей, качественные и доступные условия обучения - среди основных приоритетов нашей работы", - добавил он.